Агропромышленников для Хабаровского края подготовит Арктический университет Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровскому краю требуются специалисты в области АПК. В регионе такие кадры не выпускают. В связи с этим Михаил Дегтярев заключил соглашение с Дальневосточным государственным аграрным университетом, там осенью прошлого года начали обучение 44 студента из Хабаровска. Это соглашение - необходимая мера для ликвидации кадрового дефицита.

- Новое соглашение - с Арктическим агротехнологическим университетом - позволит краю заиметь собственных специалистов в области АПК, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Для реализации плана учебное заведение выделит целевые места для студентов в рамках выделяемой квоты целевого приема за счет средств федерального бюджета на 2021-2022 учебный год.

Основные, востребованные специальности для обучения будут касаться производства продуктов питания, от них будет зависеть обеспечение жителей продуктами. Кроме того, университет возьмет на себя научное сопровождение проектов, а также запуск современных разработок в АПК края.

Еще одним вопросом сотрудничества стало северное животноводство и общая ветеринария. Университет и край будут взаимодействовать в этом направлении.

Михаил Дегтярев в момент подписания соглашения с Арктическим университетом сказал, что Хабаровский край готов принять у себя специалистов разных областей, выпустившихся из вуза, на работу.

В прошлом году, по последним данным, в крае не хватало порядка 170 специалистов разных специальностей, в их числе квалифицированные специалисты, специалисты среднего звена и рабочие специальности.

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