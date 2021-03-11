Хабаровская полиция провела турнир по мини-футболу для подростков Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске сотрудники полиции устроили турнир для молодежи по мини-футболу. Мероприятие состоялось на площадке спортивного комплекса «Авангард» в Краснофлотском районе города. За призы поборолись сборные команды воспитанников четвертой школы-интерната и подростковые коллективы района.

- Спортивный праздник для ребят организовали инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №8 УМВД России по городу Хабаровску и представители комитета по управлению районом администрации города, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В соревнованиях приняли участие почти 30 спортсменов-футболистов.

Команды разделились по возрастам – 14-15 лет и 16-17. Среди младших групп победили юные футболисты из школы-интерната. Среди старших победу одержали подростки, которые представляли Краснофлотский район.

Каждый спортсмен-участник турнира получил грамоту и медаль, причем независимо от занятого места. Победителям вручили кубки.

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