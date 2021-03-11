Реабилитацию после коронавируса проводят в медцентре Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проводится реабилитация для тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. Услуги предоставляет КГБУЗ «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации». В программу входят лечебная физкультура, физиотерапия, медицинский массаж и психотерапия. Проходит курс в течение 10 дней.

- Как сообщают в Центре, нужна реабилитация или нет, решает терапевт, - говорят в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Как правило, она нужна тем, кто перенес ковид в средней или тяжелой форме и долго лежал в больнице. Зайти в программу можно спустя две недели после выздоровления.

Для того, чтобы не было воспалительных процессов в организме, анализ крови должен быть нормальным, организм сам должен начать восстанавливаться. После ковида может быть много побочных нарушений работы организма, например, в сердечно-сосудистой системе.

Реабилитация идет в стационаре под руководством специалистов. На данное время уже три группы прошли программу. Противопоказание к реабилитация - побочные нарушения.

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