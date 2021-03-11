Весеннее предложение «Россельхозбанка» по потребительским кредитам для хабаровчан

К весенним праздникам «Россельхозбанк» обновил продуктовое предложение по всем основным программам потребительского кредитования. Теперь стандартные ставки по потребительским кредитам без обеспечения на любые цели составляют от 6,9% годовых, на цели рефинансирования ранее полученных кредитов - от 6,5% годовых.

- Потребительскими кредитами «Россельхозбанка» в прошлом году клиенты Хабаровского филиала воспользовались более 2300 раз. Средний размер кредита составил 606 тыс. рублей, а средний срок кредитования - 51 месяц. На сегодняшний день у нас в банке действует специальное предложение «Подарите праздник близким». В рамках которого можно получить потребительский кредит без обеспечения в сумме до 5 млн рублей по ставке от 5,7% годовых. Воспользоваться весенним предложением Банка можно до 1 мая 2021 года, - отметила Клара Кухта, заместитель директора Хабаровского филиала РСХБ.

Для пенсионеров также действуют специальные программы кредитования, минимальная ставка по которым составляет 5,9% годовых. По указанной ставке клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) могут получить кредит на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет.

- Я клиентом банка являюсь уже более 9 лет. На регулярной основе тестирую предложения для пенсионеров. Сотрудники банка всегда доброжелательно и доступно объясняют все нюансы по предлагаемым продуктам. А что касается ставок, они всегда одни из самых выгодных на рынке, как по кредитам, так и по вкладам», - делится впечатлениями клиент АО «Россельхозбанк» Ерофеева Нина Ивановна.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать как в офисах «Россельхозбанка», так и через дистанционные каналы: на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru