На «Студенческую весну» начался прием заявок в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае начался прием заявок на участие в 27 краевом открытом фестивале «Студенческая весна -2021». Фестиваль пройдет в двух направлениях - научном и творческом. Мероприятие будет приурочено к столетию Черного и посвящено году науки в стране.

Молодежь края, студенты считают это мероприятие масштабным и значимым. За все время в нем участвовали уже больше 20 тысяч студентов. Каждый год положение конкурса меняется, кое-что становится непопулярным, его убирают, вносят что-то более современно и новое.

- В этом году изменится форма научной части фестиваля, введут формат интеграции научно-исследовательских практик и практики проведения молодежных форумных кампаний, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на управление молодежной политики.

Прием заявок на научный этап стартовал 10 марта и продлится до 22 марта. этот этап пройдет в ДВГУПС восьмого и девятого апреля. На творческую часть заявки нужно подать с 15 марта до первого апреля. Эта часть будет проходить в ТОГУ.

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