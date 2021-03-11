Погода на 12 марта в Хабаровске: днем потеплеет до +4 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске 12 марта ожидается теплая погода, днем температура воздуха достигнет четырех градусов со знаком плюс. Ветер юго-западного направления 8-13 метров в секунду. Осадков в Хабаровске не ожидается.

- На юге региона преимущественно без осадков, - сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - днем воздух прогреется до +7 градусов. Ветер также идет с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду.

Центральные районы Хабаровского края осадков не ожидают, днем от 0 до +6 градусов, ветер южный и юго-западный, скорость до 13 метров в секунду, однако в Хабаровском и Нанайском районах могут быть ветряные порывы до 18 метров в секунду.

Север региона сегодня преимущественно без осадков. Днем от -11 до +5 градусов, ветер разных направлений до 13 метров. На побережье Татарского пролива могут случаться порывы ветра до 20 метров в секунду.

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