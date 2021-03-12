Коронавирусном заболели 37 хабаровчан за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Причем только в Хабаровске заболели 37 человек. В Городе юности за сутки восемь заболевших, а в Совгаванском районе шесть. В Ульчском, Комсомольском, Нанайском, Амурском районах и имени Полины Осипенко зафиксировано по одному заболевшему за прошлый день, 11 марта.

- Выписали по выздоровлению за прошлые сутки 68 жителей региона. Ещё двое человек скончались от вируса. Всего в крае от ковида умерли 306 человек, - сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края. - За пандемию в регионе ковид диагностировали 49543 жителям. Выписали 46972 человека.

В крае на сегодняшний день на лечении находятся 2265 человек.

В Хабаровске работает центр реабилитации для людей, переболевших ковидом в средней и тяжелой форме. Проводит программу КГБУЗ «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации». В программу входят лечебная физкультура, физиотерапия, медицинский массаж и психотерапия. Проходит курс в течение 10 дней.

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