Дети сотрудников МЧС из ЕАО напишут про матерей эссе на конкурс
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
В Еврейской автономной области все подразделения министерства чрезвычайных ситуаций России поучаствуют в весеннем конкурсе для мам.
Дети сотрудниц всех подразделений напишут эссе про свою мать и отправят на рассмотрение конкурсному жюри.
Помимо текста на конкурс представят фотографии матерей в форме и с ребенком.
- Такой конкурс проводится именно весной, в марте, как символ расцвета всего живого, безусловной любви между мамами и их детьми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. - Принять участие могут дети от семи до 17 лет.
Победителей конкурса будут выбирать в двух возрастных категориях.
Отправить работы и совместные фотографии нужно на электронную почту ведомства, туда же прикрепить заявку и контактные данные. Подробнее можно узнать на сайте ГУ МЧС России по ЕАО.
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