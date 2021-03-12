Дети сотрудников МЧС из ЕАО напишут про матерей эссе на конкурс Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области все подразделения министерства чрезвычайных ситуаций России поучаствуют в весеннем конкурсе для мам.

Дети сотрудниц всех подразделений напишут эссе про свою мать и отправят на рассмотрение конкурсному жюри.

Помимо текста на конкурс представят фотографии матерей в форме и с ребенком.

- Такой конкурс проводится именно весной, в марте, как символ расцвета всего живого, безусловной любви между мамами и их детьми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. - Принять участие могут дети от семи до 17 лет.

Победителей конкурса будут выбирать в двух возрастных категориях.

Отправить работы и совместные фотографии нужно на электронную почту ведомства, туда же прикрепить заявку и контактные данные. Подробнее можно узнать на сайте ГУ МЧС России по ЕАО.

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