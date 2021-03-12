От пневмонии лечатся 102 жителя Еврейской автономии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Еврейской автономной области продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции. На день 12 марта в регионе ковид был диагностирован в общей сложности 4380 жителям. Число выздоровевших от нового вируса составило 4167. В регионе есть летальные исходы болезни, на жданное время зафиксировано 122 смерти от инфекции.

- В коронавирусный госпиталь области положили 44 человека, еще 47 пациентов лечатся дома амбулаторно, - рассказали в правительстве ЕАО. - На домашнем карантине держат 78 человек.

В регионе развернуто 88 ковидных коек. Сейчас занята ровно половина из них. За прошедший день в области провели тестирование на выявление инфекции у 281 человека.

Обстановка с заболеваемостью пневмонией в области следующая: на лечении от этого заболевания находятся 102 человека. Среди них 16 детей. В стационар попали с пневмонией 79 жителей, в том числе девять детей старше года.

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