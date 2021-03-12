Работу автобусов проверил минтранс Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел очередной рейд по проверке общественного транспорта. На некоторые маршруты население стало часто жаловаться, в частности, на нарушение расписания движения. Проверили маршруты №№ 101, 105, 106, 118 и 126. Проверка прошла в селе Мирном Хабаровского района, на семи утренних рейсах.

- Информацию о нарушениях 101 и 106 маршрутов передали перевозчику и в надзорные органы, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Помимо проверки прошло также совещание с перевозчиками на тему выявленных нарушений по обращениям жителей. Перевозчики пообещали направить силы и средства на устранение таких нарушений. В том числе будет восстанавливаться техника, которая сломалась и привела к нарушению расписания движения.

Во время рейда проверили и соблюдение пассажирами и персоналом масочного режима во время поездок по маршрутам.

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