К своему профилю работы возвращается больница №10 в Хабаровске

К своему профилю работы возвращается больница №10 в Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, в связи с этим постепенно снимаются строгие ограничения, сокращается коечный фонд и больницы возвращаются к своему профилю работы.

Так, главным госпиталем, перепрофилированным под коронавирусных пациентов, стала десятая больница в Хабаровске. Теперь она будет возвращаться к своей специализации.

Во время пандемии все корпуса медучреждения были определены для лечения больных. Сейчас в учреждении развернуто 315 коек, лечатся 230 пациентов.

- В главном корпусе «десятки» уже идет итоговая санитарная обработка, по окончанию проведется исследование, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Со следующей недели планируется возобновить работу в нескольких отделениях.

Всего за прошлый год в «десятке» пролечили больше 10,5 тысяч пациентов. На дооснащение направлено более 200 миллионов рублей из средств федерального и краевого бюджета.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.