За парковку на местах для инвалидов машины хабаровчан эвакуируют Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялся очередной рейд сотрудников госавтоинспекции на предмет нарушений правил парковки. В городе встречаются водители, которые паркуют машины на местах для инвалидов, в частности возле больниц или административных зданий.

- Проблема усугубляется с каждым годом, жители просто ради собственного комфорта предпочитают не замечать людей с ограниченными возможностями здоровья, - сообщают в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Люди считают, что могут нарушить чужие права. Выявляют таких нарушителей сотрудники ГИБДД, которые регулярно выходят на проверки.

Нарушители заплатят штраф в пять тысяч рублей, 3,5 тысячи отдадут за работу эвакуатора, кроме того, придется рассчитаться со штрафстоянкой.

На местах, предназначенных для маломобильных граждан, могут парковаться только машины с соответствующими знаками.

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