Муниципалитет выплатил долг в полмиллиона предприятию в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городская прокуратура Николаевска-на-Амуре провела проверку исполнения требований законодательства о контрактной системе в отношении администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный». По итогам проверки вывили факт задолженности перед предприятием.

- Проверку инициировали из-за обращения руководителя одного коммерческого предприятия, которому не оплатили работу по контракту, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Проверка показала, что исполнитель по контракту установил дорожные знаки в городском поселении, то есть работу выполнил в срок и в полном объеме, однако деньги за это не получил от администрации.

Главе администрации было вынесено представление, деньги предприятию-исполнителю выплатили полностью.

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