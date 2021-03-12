ТОСы получат 100 миллионов на свои проекты в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса проектов ТОСов. Всего выбрали 201 проект на получение финансирования. Краевое правительство выделит на них 100 миллионов рублей.

Все ТОСы-финалисты находятся в 79 муниципалитетах. Больше всего победителей в районе имени Лазо, здесь выставили 53 проекта.

В Хабаровском крае работают 977 территориальных общественных самоуправлений. С начала этого года появилось уже 121 ТОС. Прирост организаций произошел благодаря увеличению грантового фонда на 25 миллионов по решению главы региона.

- В 2021 году на конкурс поступило 528 заявок, шесть из которых - в статусе юрлиц, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - По большей части проекты касаются строительства детских и спортивных площадок, реконструкции памятников и прочего.

Такие конкурсы проходят в регионе с 2016 года, и за это время было реализовано больше 800 проектов.

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