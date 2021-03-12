Седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отпразднуют в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае отпразднуют седьмую годовщину воссоединения Крыма и России. В эту честь в регионе пройдет несколько мероприятий. Так, 17-18 марта в ГДК Хабаровска пройдут интеллектуальные игры «Октагон» по теме «Крым - Россия! Вместе навсегда!».

Игры, направленные на укрепление гражданского мира и согласия, пройдут в виде индивидуальных поединков и итогового командного зачета. В трех раундах поучаствуют 18 команд, в каждой команде по восемь игроков. Все они из школ, средних профессиональных учебных заведений и молодежных организаций.

В городском Дворце культуры во время игр будет работать экспозиция «Культурное наследие Крыма», которую делает ДВГНБ. Кроме того, состоится выставка детских рисунков из Севастополя и музыкальный уголок Крыма с «Миром говорящих машин».

После игр пройдет награждение победителей. На мероприятии будут присутствовать крымские судостроители, которые первыми получили гражданство России. На Амурском и Хабаровском судостроительных заводах работают специалисты Керченского судостроительного завода.

После игр, уже 19 марта, пройдет телемост с Крымским реготделением «Ассамблеи народов России» по поводу создания крымского землячества. Напомним, 18 марта 2014 года Крым официально стал частью России.

В этот день семь лет назад состоялось официальное подписание межгосударственного договора в торжественной обстановке в стенах Кремля.

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