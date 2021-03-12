Решить судьбу бездомных животных призывают хабаровчан Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проходит работа по отлову бездомных животных. Напомним, в текущем году по договору этим занимается один индивидуальный предприниматель. Вопросы обращения с животными без хозяев будут обсуждать на следующей неделе в краевой столице. Для этого пройдет круглый стол с Общественной палатой и жителями Хабаровска.

Встреча состоится 16 марта в четыре часа дня. Хабаровчане могут принять участие в обсуждении, трансляция будет вестись в соцсети Instagram на официальной странице городской Общественной палаты «Гражданское общество Khv».

- Обсуждение будет касаться требований законодательства по этой части о совершенствовании нормативной базы, - сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска. - На круглом столе побеседуют о том, как в городе работает организация, занимающаяся отловом и содержанием бездомных животных.

Хабаровчане могут подключиться к обсуждению в день трансляции.

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