«Лучшего предпринимателя года» выберут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске пройдет ежегодный конкурс на звание «Предпринимателя года». Прием заявок на участие стартует 15 марта и завершится 20 апреля текущего года. Это уже юбилейный, 20 конкурс.

- Заявиться на конкурс может гражданин России, зарегистрированный в качестве ИП в Хабаровске, и который ведет деятельность больше года, или же является учредителем или руководителем хозяйствующих субъектов не меньше года, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Конкурс пройдет в девяти номинациях. Подводя итоги, жюри учтет финансово-экономические показатели бизнеса и вклад в развитие города в социально-экономическом плане и в решении социальных проблем населения.

Посмотреть положение конкурса можно на сайте администрации. Победители получат денежные премии, дипломы и медали. Церемония награждения состоится в канун Дня российского предпринимательства.

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