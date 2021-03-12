Выставка «Город Солнца» открывается в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае для гостей и жителей открывается выставка под названием «Город Солнца». Она пройдет на территории музея имени Гродекова. Сегодня, 12 марта, в 17:00 двери распахнутся для гостей. На выставке можно увидеть живопись, графику и скульптуру.

- Тема выставки - социалистический реализм. В сюжетах работ индустрия, строительство, развитие, например, как в работах «Московский велозавод» и «Уголь Кузбасса», или работы на тему армии, нового быта, нового человека, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Выставка демонстрирует не просто произведения искусства, а именно феномен избранного мировоззренческого метода. Причем работы не всегда мастерски выполнены или являются шедеврами, они просто передают эпоху, отражают ее.

Помимо прочего значительная часть выставки посвящена агитационной графике. Люди в 30-е годы стремились передать с помощью визуализации свои призывы и агитации, так как не были достаточно грамотными. Яркие призывы доносили напрямую, что хочет партия.

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