Причину смерти заместителя мэра Биробиджана устанавливают специалисты Фото: администрация Биробиджана

Биробиджанская администрация лишилась сотрудника. Умер Ян Аблов.

- Вчера, 11 марта, в районе четырех часов дня скоропостижно скончался первый заместитель главы мэрии города по экономике и финансам Ян Александрович Аблов, - сообщают в мэрии Биробиджана. Ян Александрович не дожил до своего полувекового юбилея несколько месяцев, в ноябре ему бы исполнилось 50 лет.

Как сообщает пресс-служба мэрии Биробиджана, причину смерти Яна Аблова устанавливают специалисты.

Ян Аблов родился в 1971 году 22 ноября. Уроженец Биробиджана. Школу оканчивал там же, в областном центре ЕАО. Выпускник Хабаровского государственного технического института 1994 года. Учился на специальности «Экономика и управление в строительстве».

С сентября 2013 года Ян Александрович пришел работать в мэрию Биробиджана. До дня кончины работал первым заместителем главы мэрии города по финансовым вопросам.

У Яна Аблова остались супруга и дочь. Мэр областной столицы выразил семье погибшего свои соболезнования.

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