Спасатели призвали соблюдать правила безопасности на масленице в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае в грядущие выходные состоятся народные гулянья в честь Масленицы. Традиционно проводы зимы закончат сжиганием чучела на костре, поэтому сотрудники МЧС России по Хабаровскому краю призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности во время мероприятия.

- Спасатели и пожарные будут находиться в готовности к реагированию на возможные происшествия, однако самим гражданам следует помнить об элементарных правилах личной и пожарной безопасности, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Особую бдительность просят проявить тех, кто находится с детьми. Оставлять детей одних - опасно.

Главное мероприятие - сожжение чучела, должно проходить с соблюдением правил безопасности. Место костра должно быть не ближе, чем за 50 метров от зданий и сооружений, оно должно быть оцеплено. Нельзя держать вблизи костра легковоспламеняющиеся предметы. Расстояние от чучела до народа должно быть не меньше, чем 15 метров. Эти и другие основные правила необходимо обязательно соблюдать.

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