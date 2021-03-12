Михаил Дегтярев вручил благодарность начальнику Комсомольского-на-Амуре почтамта Лилии Тереховой

Михаил Дегтярёв вручил благодарность начальнику Комсомольского-на-Амуре почтамта Лилии Тереховой Фото: Почта России

«Работать надо так, чтобы не было стыдно перед людьми», - главный девиз Лилии Тереховой, начальника Комсомольского-на-Амуре почтамта. Она распространила этот девиз не только на себя, но и на каждое почтовое отделение, каждого оператора почтовой связи и почтальона, которыми руководит уже пятнадцатый год.

В преддверии Международного женского дня врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил Лилии Тереховой благодарность за добросовестный труд, активное участие в решении социально-экономических вопросов в Хабаровском крае.

Награждение состоялось во время торжественного приема главы региона, в котором приняли участие педагоги, врачи, ученые, заводские мастера, предприниматели, энергетики, общественные активисты со всех уголков Хабаровского края. Михаил Дегтярев отметил: «Это замечательная возможность в суете будничных дней сказать вам слова благодарности и глубокой признательности за то, что вы - источник всех наших свершений и побед. Своим трудом и талантом вы добились успеха, завоевали авторитет и очень многое делаете для процветания края».

Лилия Терехова пришла работать на «Почту России» в 2007 году начальником Комсомольского-на-Амуре почтамта. В свой первый рабочий день, во время представления работникам, она произнесла такие слова: «Я не знаю, на сколько я пришла работать на почту, может, на неделю, может, на месяц, на год или на всю оставшуюся жизнь, но я буду работать так, чтобы не было стыдно за мой труд».

Главными успехами Лилия Анатольевна считает сохранение стабильного коллектива, в котором много молодых специалистов, модернизацию почтовых отделений, повышение качества обслуживания клиентов. Сегодня она руководит коллективом Комсомольского почтамта, который объединяет 145 почтовых отделений и порядка тысячи человек.