Реконструкция набережной закончится к концу года в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается реконструкция набережной. Минстрой проверил, как идут работы на объекте. Участок возле яхт-клуба будет протяженностью в 600 метров. Здесь пройдут берегоукрепительные работы, благоустроят территорию, построят новые причалы и зоны для прогулок.

- Если паводковая ситуация не обострится, то в ноябре реконструкция закончится. На текущее время работы останавливались из-за повышения уровня воды, - сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Сейчас сделана почти половина работ.

Дамба пока не реконструируется, так как минстрой выбирает нового подрядчика. С прошлым подрядчиком расторгнут договор в связи с неисполнением условий. Дамба длиной почти пять километров, она готова почти на 80%, цена стройки - 3,7 миллиарда рублей.

Новый подрядчик будет заканчивать работу на дамбе. Технически работы проводиться будут в зимнее время года, по правилам, когда суда по реке не ходят.

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