За ложное сообщение об опасности комсомольчанина приговорили к году ограничения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае суд рассматривал дело о ложном доносе. Мужчина в прошлом году позвонил в полицию и проинформировал об опасности в отделах полиции, городской администрации и в районе моста через Амур. Судом вынесен обвинительный приговор. Мужчине ограничат свободу на один год.

- Для проверки информации по звонку неизвестного на объекты тут же были направлены экстренные службы, - говорят в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Объекты и прилегающую территорию, а также стратегический объект проверили кинологи со специально обученными собаками. В ходе обследования опасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

Сотрудники уголовного розыска вместе с сотрудниками УФСБ провели необходимые разыскные мероприятия и выяснили, что звонок совершил комсомольчанин. Его задержали. На суде он свою вину признал и объяснил свое действие хулиганством. Мужчину ограничат в свободе сроком на один год.

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