Погода на 13 марта в Хабаровске: до +6 градусов и ветер

Весна широкими шагами врывается в Хабаровский край Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Весна широкими шагами врывается в Хабаровский край. Температура воздуха растет, снег тает, а это значит, что природа просыпается от морозов. Правда, 13 марта погоду подпортит ветер.

Особенно потепление заметно в Хабаровске. 13 марта в краевой столице осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду.

На юге региона наоборот похолодает. Столбик термометра днем покажет -5-10 градусов. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Осадков, по сообщению Дальневосточного управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, не ожидается.

В центральных районах края днем до +3 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-13 метров в секунду. В Хабаровском, нанайском, Солнечном, Комсомольском и Амурском районах порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Осадков синоптики не прогнозируют.

Север региона частично накроет небольшой снег. Осадки ожидаются в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Температура воздуха будет в пределах -9+5 градусов. Ветер — 6-14 метров в секунду, на побережье местами порывы до 15-20 метров в секунду.

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