Коронавирус унес жизни двоих человек в Хабаровском крае

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 49 602 случая заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за прошедшие сутки (12 марта) COVID-19 нашли у 59 человек. Все заболевшие находятся на изоляции и получают лечение. Зарегистрировано два летальных исхода.

«Ковидное» первенство по числу заболевших удерживает Хабаровск. За сутки в краевой столице коронавирус нашли у 37 человек. Шестеро заразились в Вяземском районе, на одного меньше - в Комсомольске. В Хабаровском районе диагностировано четыре случая заражения COVID-19, в Охотском - три. В районе имени Лазо коронавирусом заболели двое человек, по одному в Советско-Гаванском и Бикинском районах.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 49 602 случая заражения коронавирусом. Опасную инфекцию побороли 47 041 человек, 69 из них выписались за минувшие сутки. Коронавирус стал причиной смерти 308 человек, сообщает пресс-служба минздрава Хабаровского края.

В развернуто 833 «ковидных» коек, из них 254 свободных. В тяжелом состоянии находится 20 пациентов, 17 на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В регионе открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Он находится в филиале хабаровской городской поликлиники №16 по адресу: улица Ленина, 21. На текущий момент в краевой столице пункты вакцинации развернуты во всех поликлиниках.