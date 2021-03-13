Привлекательная женщина с серыми глазами без вести пропала в Хабаровском крае

У Татьяны Маркиной рост 158 сантиметров, серые глаза, темно-русые волосы. Фото: ПСО «ЛигаСпас»

В Комсомольске-на-Амуре разыскивают 31-летнюю очень симпатичную женщину. Татьяна Владимировна Маркина находилась в районе остановки, а после исчезла при невыясненных обстоятельствах. Комсомольчанку разыскивают родственники, близкие, полиция и волонтеры.

Татьяна Маркина без вести пропала 12 марта. В этот день она находилась в районе остановки «Проспект Первостроителей». После о судьбе женщины ничего неизвестно: ее никто не видел, на связь с близкими она не выходит. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛигаСпас».

У Татьяны Маркиной рост 158 сантиметров, серые глаза, темно-русые волосы. Последний раз женщину видели в пуховике темно-болотного цвета, зеленой шапке со стразами, светло-коричневых уггах и черных брюках.

Просим всех, кто обладает информацией о местонахождении Татьяны, позвонить по тел.: +7 914 192 41 97; +7 914 190 12 17; 112.