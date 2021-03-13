Мероприятия с участием до 100 человек разрешили в Хабаровском крае

Постановление вступило в силу 12 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровский край постепенно возвращается к доковидным временам. Уже разрешили работу кафе и баров, теперь очередь дошла до массовых мероприятий. Отныне разрешено собирать вдвое больше участников. Соответствующее постановление подписано 12 марта.

Антиковидные послабления связаны со снижением заболеваемости коронавирусом. В связи с этим было принято решение разрешить проведение массовых мероприятий с численностью до 100 человек вместо 50-ти. Однако носить маски и соблюдать дистанцию по-прежнему обязательно.

- Постановление вступило в силу 12 марта. Этот документ смогут использовать главы администраций муниципалитетов при организации и проведении уличных масленичных гуляний, которые намечены на 14 марта, - прокомментировали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус нашли у 59 человек. Зарегистрировано два летальных исхода.