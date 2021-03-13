Магаданские спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море

Специалист центра медицины катастроф оказал пострадавшей первую помощь Фото: ДВРПСО МЧС России

На судне, которое ведет промысел в Охотском море, 12 марта пострадала женщина. О характере травм не сообщается, однако известно, что даме потребовалась эвакуация. На помощь пострадавшей вылетел вертолет со спасателями на борту.

Судно «Залив Восток» находилось примерно в 300 километрах от Магадана. Ми-8 с двумя спасателями и врачом на борту вылетели утром. С помощью бортовой лебедки женщину подняли с палубы судна на борт вертолета. Специалист центра медицины катастроф оказал пострадавшей первую помощь.

- Санитарным рейсом женщину доставили в аэропорт Магадана и оттуда в областную больницу для прохождения лечения. Состояние пациентки удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе ДВРПСО.