Погода на 14 марта в Хабаровске: днем потеплеет до +8 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае 14 марта опасных метеоявлений не прогнозируется. В Хабаровске днем в воскресенье потеплеет до +8 градусов. Ветер юго-западного направления, до 11 метров в секунду.

- В южных районах Хабаровского края 14 марта пройдет без осадков, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Днем воздух прогреется до +11 градусов, ветер южный 7-12 метров в секунду.

Центральный районы региона существенные осадки не ждут, днем температура воздуха достигнет +10 градусов. Ветер до 12 метров в секунду, местами могут быть порывы до 18 метров в секунду.

На севере края без существенных осадков, за исключением Охотского района, здесь местами пройдет небольшой снег. Днем от -12 до +9 градусов. На побережье могут быть ветреные порывы до 18 метров в секунду.

В ближайшие дни в регионе будет тепло. Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС сообщила о том, что на следующей неделе в край придет очередной циклон, который принесет холод.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Хабаровском крае на неделю: сперва тепло, потом циклон

В регионе продолжаются характерные для марта температурные качели (подробнее)

Куда сходить на Масленицу в Хабаровске в 2021 году

Масленичная неделя продлится до 14 марта и завершится традиционными проводами зимы (подробнее)

Масленице в 2021 быть: в Комсомольске разрешили проводить зиму праздничными гуляниями

Все городские мероприятия пройдут по плану (подробнее)

Блины на Масленицу для детей-инвалидов испекли школьники Хабаровска

Благотворительная акция «Блины от Матронушки» прошла в честь масленичной недели (подробнее)