Пожар в доме в центре Хабаровска потушили огнеборцы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вчера вечером, 13 марта, в девять часов на пульт пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска поступила информация о том, что горит квартира в многоквартирном доме в центре краевой столице, на улице Блюхера. Пожарные оперативно отправились на вызов. По приезду огнеборцы узнали, что горят вещи в одной из квартир на седьмом этаже.

Сотрудники МЧС быстро принялись тушить огонь. Уже через несколько минут с момента вызова пожарные остановили распространение огня.

- Площадь пожара составила семь квадратных метров. Из дома были эвакуированы семеро человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Пострадавших в этом пожаре нет.

В операции тушения участвовали девять человек и три единицы спецтехники. По факту происшествия проводится проверка.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают жителей Хабаровского края соблюдать меры пожарной безопасности во имя сохранения собственного здоровья.

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