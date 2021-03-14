Масленица для иностранцев прошла в педколледже Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Иностранные школьники в Хабаровском крае участвуют в образовательном проекте. Студенты и преподаватели Хабаровского педагогического колледжа на базе центра внешкольной работы с детьми учат иноязычных ребят русскому языку и культуре. Для детей мигрантов в колледже провели и традиционный праздник проводов зимы, где ребята познакомились с еще одной русской традицией и окунулись в атмосферу местного праздника.

- Сейчас в центр приходят 18 ребят из 11 городских школ. Всего в учебных заведениях учатся порядка 1200 иностранцев, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Министерство образования и науки края считает, что такие праздники, как масленица и проводы зимы могут в игровой форме помогать изучать язык и культуру. Ребят в педколледже учат русскому языку по программе «АзБуКа». По субботам для них проводятся бесплатные занятия.

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