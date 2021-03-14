Строительство магистрали «Обход Хабаровска» будет завершено осенью 2021 года Фото: Правительство Хабаровского края

Автотрасса «Обход Хабаровска» строится активно, пандемия не повлияла на ход работ. Сейчас объект готов уже на 71,76%. Подрядчики планируют сдать дорогу осенью текущего года. Роман Мирошин, министр транспорта и дорожного хозяйства края обсудил ход работы с подрядчиками.

Сейчас на трассе идет монтаж конструкций на пунктах оплаты, устраивается шумозащитные экраны и укрепляются кюветы. На дороге работает порядка 600 рабочих. Само полотно готово на 99%, электроснабжение закончено. Продолжается работа по строительству искусственных сооружений.

- «Обход Хабаровска» - дорога, длиной в 27 километров. Ее строят по современным технологиям, уникальным для региона, - говорит Роман Мирошин. – Это будет первая дорога, где можно ехать со скоростью до 120 километров в час.

По информации минтранса края, новая трасса разгрузит городские дороги от транзитных машин. Пропускать дорога будет порядка 31 тысячи автомобилей в сутки. Сдать дорогу планируют уже осенью этого года.

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