Золото в первенстве по греко-римской борьбе завоевали спортсмены Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице закончилось широкомасштабное событие первенство страны по греко-римской борьбе. Соревнования начались 11 марта и продолжались в течение трех дней в стенах «Платинум Арены». В борьбе принимали участие юноши до 21 года.

Состязались за награды 324 человека из полусотни российских регионов. Двое спортсменов из нашего края выиграли золотые медали и один спортсмен взял бронзу.

- Комсомольчанин Алексей Милешин и Армен Чолокян выиграли золото, победив соперников из Краснодарского края, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Они боролись в весе до 97 килограммов и до 130 килограммов. Бронзу забрал Константин Климаш.

Дмитрий Чикунов, министр физкультуры и спорта края во время награждения выразил благодарность за такую честь проводить первенство в Хабаровске. Он отметил, что борьба популярна в регионе.

Теперь лучшие спортсмены поедут выступать в составе национальной сборной России на первенстве мира.

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