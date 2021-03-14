Погода на 15 марта: в Хабаровске днем пойдет дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Синоптики предупреждают о надвигающемся на край циклоне.

- Он придет в регион завтра, 16 марта. На всей территории края будет неблагоприятная погода. На севере края снег, а в остальных районах - дождь и мокрый снег, кроме того, температура упадет на 7-10 градусов ниже нормы, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В Хабаровском крае сегодня, 15 марта никаких опасных метеоявлений не ожидается. Днем в Хабаровске возможен небольшой дождь, будет от +8 до +10 градусов. Ветер южный и юго-западный, 5-14 метров в секунду.

В южных районах региона днем местами продет дождь, температура днем от +7 до +12, ветер южный 5-14 метров в секунду. В центральных районах днем тоже местами возможен дождь. Не ждут осадков только в Совгаванском и Ванинском районах. Днем в центре до +12 градусов. Мокрый снег и снег ожидается сегодня в северных районах Хабаровского края. Днем температура поднимется до +10 градусов, будет ветер, местами с порывами до 20 метров в секунду.

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