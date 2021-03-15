Полсотни человек заболели COVID-19 в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заболевания коронавирусом. Причем только в Хабаровске заболели 27 человек. В Городе юности за сутки новых заболевших не выявлено. В Хабаровском и Николаевском районах, а также в районе имени Полины Осипенко за сутки выявлено по одному заболевшему. В районе имени Лазо зафиксировано восемь случаев заболевания за сутки, в Охотском районе - девять, а в Ульчском - три.

Выписали по выздоровлению за прошлые сутки 65 жителей региона. Еще двое человек скончались от вируса.

- Всего в крае от ковида умерли 312 человек, - сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края. - За пандемию в регионе ковид диагностировали 49706 жителям. Выписали 47176 человека.

В крае на сегодняшний день на лечении находятся 2218 человек.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. Открылся новый пункт в 16 поликлинике.

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