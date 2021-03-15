Погода в ЕАО 15 марта: в Биробиджане усилится ветер и пройдет дождь Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В столице Еврейской автономии сегодня, 15 марта, ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. В городе пройдет дождь. Температура от +6 до +8 градусов.

- В Биробиджанском муниципальном районе днем до +8 градусов, ветер с порывами до 20 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО со ссылкой на гидрометеобюро Биробиджана.

В Ленинском районе днем также дождь и ветер, температура поднимется до +9 градусов.

В Октябрьском муниципальном районе днем 15 марта до 10 градусов выше нуля. Правда, тоже пройдет дождь и усилится ветер.

В Облученском районе чуть холоднее, чем в других районах области, днем до +7 градусов. Дождь, ветер.

Смидовичский муниципальный район днем: переменная облачность, дождь, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Местами порывы от до 20 метров. За окном днем до +8.

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