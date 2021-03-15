Ярмарка вакансий пройдет в Комсомольске 20 марта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Комсомольске-на-Амуре 20 марта состоится межрайонная ярмарка вакансий. Работодатели из самого Города юности, из Комсомольского и Солнечного районов, а также из Приморья пригласят на работу жителей Комсомольска.

- Начало мероприятия 20 марта в 10:00 в драмтеатре на Первостроителей, 11, - сообщают в центре занятости населения. - Работодатели предложат вакансии таких направлений, как торговля, отбор на военную службу, градообразующие предприятия, строительные организации, рыбное хозяйство и другие.

Всего будет больше 30 работодателей. Потенциальным работникам предлагают вахты, временную занятость, квотируемые места для инвалидов, квалифицированный и неквалифицированный труд. Пройти собеседование может каждый, а также передать резюме и рассмотреть варианты.

Если же человек не найдет работу по душе на ярмарке, то сможет оставить резюме и анкету, при появлении нужной вакансии ему перезвонят из центра занятости

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