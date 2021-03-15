За оскорбления и нападение на полицейского в Хабаровском крае, виновник получил условный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Советская Гавань перед судом предстал мужчина, который оскорбил и применил насилие в отношении полицейского. Ему дали три года и один месяц условного лишения свободы и обязательство выплатить моральный ущерб в размере 40 тысяч рублей.

- Советско-Гаванским городским судом местный житель признан виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Осенью прошлого года сотрудник госавтоинспекции в Совгаванском районе остановил автомобиль, водитель которого был нетрезв. Недовольный выдвинутыми требованиями, водитель начал оскорблять полицейского прилюдно, с элементами унизительной нецензурной брани, другого полицейского он ударил в лицо, в результате чего сломал ему нос.

Суд признал его виновным и назначил наказание - три года и один месяц лишения свободы условно. Кроме того, виновник выплатит оскорбленному потерпевшему 40 тысяч рублей за моральный ущерб.

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