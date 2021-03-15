За 14 преступлений хабаровчанина отправят под суд Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске в суд передано дело о преступлениях, совершенных лже-продавцом иностранных автомобилей. Мужчина с целью наживы брал предоплату с покупателей за автомобили, но в итоге машины те не получали.

- Прокуратура утвердила обвинение в отношении жителя краевой столицы за 14 преступлений, которые были совершены посредством мошенничества, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчина в интернете размещал объявления о продаже иномарок, при этом изначально имел умысел похитить деньги покупателей. Деньги он брал в качестве предоплаты за будущую покупку. Средства ему переводили на карту.

Всего от действий обвиняемого пострадали 14 потенциальных покупателей. Ущерб от деятельности мошенника составил 70 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд для рассмотрения по существу. За такое преступление обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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