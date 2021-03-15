Господдержку получат крупные и средние предприятия Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

С начала 2021 года в Хабаровском крае стартовала реализация нацпроекта «Производительность труда». 23 марта пройдет семинар, где руководителям предприятий расскажут о мерах господдержки в рамках проекта.

Проект призван помочь предприятиям снизить себестоимость производимой продукции, сократить время производства, нарастить объемы и увеличить выручку предприятия.

Получить господдержку могут крупные и средние предприятия базовых несырьевых отраслей, выручка у которых от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей с долей иностранного участия в уставном капитале не более 25 %.

- В прошлом году подобное мероприятие уже проводилось в крае, предприятия были заинтересованы в участии и начали подавать заявки, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Заявиться на семинар можно через платформу «Производительность.рф».

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