Турнир по World of Tanks прошел в Хабаровском крае

Завершился первый «Кубок Хабаровского края» по World of Tanks*. Турнир организовали Хабаровское краевое отделение общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» и компания «Ростелеком». За первенство боролись 24 команды.

Отборочные игры проходили в онлайн-режиме с 1 по 12 марта, полуфинальные и финальные сражения состоялись 14 марта в хабаровском компьютерном клубе UNDERGROUND.

Чемпионом турнира стала команда «Казино «Картошка», второе место у «#ВБОЛЬ», третье место заняла команда «Фиксики». Победители получили денежные призы и подарки от организаторов турнира, а также игровое золото от компании Wargaming. Комментировал финальные бои на своем YouTube канале Денис Вихрев ТоТ СаМый Цезарь.

- В век цифровых технологий виртуальные соревнования стали официальным видом спорта. Этот спорт стирает многие границы, позволяя достичь вершин и признания любому человеку, вне зависимости от места проживания и физических возможностей. «Ростелеком» старается предвосхищать потребности игровой аудитории, предлагая эксклюзивные продукты, а также активно поддерживает развитие киберспорта в стране. Специально для геймеров пять лет назад был запущен тарифный план “Игровой”. За эти годы на его базе выросла целая экосистема цифровых сервисов, созданная компанией в партнерстве с лидерами игрового рынка. Также осенью прошлого года “Ростелеком” вместе с Huawei представили специальный домашний роутер для геймеров, который использует технологии искусственного интеллекта, - рассказала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

- Наша организация более 10 лет занимаемся развитием киберспорта в крае и за его пределами, и “Ростелеком” наш основной партнер в этом. В прошлом году мы впервые провели дальневосточный онлайн-турнир по Warface «Кубок Ростелекома». А в этом году, к Дню победы, планируем совместно организовать первый дальневосточный чемпионат по World of Tanks. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте, участвуйте и побеждайте, - прокомментировал Михаил Репка, председатель Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России».

Полная информация о тарифе «Игровой» «Ростелекома» и экосистеме сервисов для геймеров доступна на сайте gg.rt.ru.