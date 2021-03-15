Традиционный общий субботник пройдет в Хабаровском крае 24 апреля Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в этом году традиционный общий субботник состоится 24 апреля. В этот день все коммунальщики выйдут на улицы городов и поселков на уборку территорий. Принять участие в нем могут все жители, желающие навести порядок в своем дворе или на территории населенного пункта. Генеральная уборка пройдет по всей стране.

- Такой субботник проводится в регионе ежегодно. Из-за пандемии в прошлом году в нем принимали участие не много народу, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Обычно на улицу выходят до сотни тысяч жителей.

В этом году на уборке ждут не меньше народу, чем до пандемии. Помимо уборки пройдут и досуговые и обучающие мероприятия. Например, на тему, как рассортировать мусор.

В этот день пройдет и посадка кустов, деревьев. Будет приводиться в порядок уличная мебель. Разгребут уличные свалки. Ко Дню победы приведут в порядок памятники. За один день с планом работ не справиться, поэтому уборочные мероприятия продолжатся до середины июня.

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