Выставка «оранжевое небо» пройдет в Хабаровске

В Дальневосточном художественном музее пройдет выставка «Оранжевое небо». Пятая, юбилейная выставка развивается с каждым годом и присоединяет к себе все больше новых авторов. Начало выставки 21 марта. Она продлится до четвертого апреля.

На выставке представляют необыкновенные рисунки «солнечных» детей. Она приурочена к Международному дню человека с синдромом Дауна, «солнечными» называют детей, которые родились с этим синдромом.

Обычно люди с синдромом Дауна обладают хорошими творческими талантами. Для того, чтобы люди это замечали, организуются выставки.

- Эту выставку в Дальневосточном художественном музее непременно нужно увидеть всем, - говорят сотрудники музея. - Ведь рисуя мир вокруг себя, маленькие «солнечные» художники не только представляют его с неожиданных сторон, но и меняют сердца своих зрителей.

Работы «солнечных» детей всегда удивляют посетителей выставки. На картинах их эмоции, насыщенные и ярко, красочно выраженные.

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