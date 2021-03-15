Выделять деньги на ликвидацию последствий ЧС будут по-другому в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае ровно месяц назад бушевал снежный циклон, после которого в некоторых районах был введен режим чрезвычайной ситуации. В частности сильно пострадали Советско-Гаванский, Ванинский и Нанайский районы.

Михаил Дегтярев в своем официальном аккаунте Telegram сообщил, что по его поручению была организована проверка действий чиновников в рамках межмуниципального режима ЧС в части перечисления денежных средств в районы на ликвидацию последствий циклона.

- Де-юре все выглядит гладко, в отведенные регламентом сроки все вписались, - сказал Михаил Дегтярев. - Де-факто и обращения от муниципалитетов, и заявка комитета гражданской защиты о выделении средств из резервного фонда оформлены в последний момент.

Глава региона сделал вывод, что необходимо пересмотреть правила, согласно которым при возникновении чрезвычайных ситуаций на ликвидацию их последствий выделяется финансирование.

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