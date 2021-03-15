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Общество15 марта 2021 9:38

Проезд по карте «Мир» выбирают жители Хабаровского края

За прошлый месяц компенсацию за проезд получили больше тысячи человек
Оксана ШЕМЕТОВА
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Проезд по карте «Мир» выбирают жители Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

С февраля 2021 года в Хабаровском крае заработал новый способ оплаты проезда в общественном транспорте - посредством карты «Мир». Этот способ предпочли уже две с половиной тысячи жителей региона. На возмещение денег за проезд в этом году льготникам выделят в общем 2,5 миллиарда рублей.

По итогам мониторинга, за февраль в марте компенсацию получили больше тысячи жителей. Краевой бюджет выделил на это больше 250 тысяч рублей. Расплатиться картой «Мир» можно в любом транспорте общественного значения муниципального уровня, а также железнодорожного пригородного транспорта.

- Льготники могут использовать социальную транспортную карту или карту «Мир», - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Лимит у них одинаковый.

На получение льготы влияет срок подачи заявления. До первого июня будет действовать переходный период, население сможет оценить, что удобнее - льгота или компенсация. Подать документы можно в центре соцподдержки населения по месту жительства, в том числе через почту или МФЦ, и на сайте Услуги 27.

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