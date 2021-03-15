Более тысячи коров уйдут с молотка в Хабаровском крае

Хабаровские коровы уйдут с молотка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Хабаровском крае планируют продать поголовье крупного рогатого скота численностью 1216 голов. Движимое имущество вошло в прогнозный план приватизации краевой собственности на 2021 год. Сделка должна состояться во втором квартале текущего года. Животные находятся в селе Ракитное и в селе Дружба Хабаровского района.

Кроме коров краевое правительство намерено выставить на продажу кое-какую недвижимость. Например, административное здание площадью более пяти тысяч квадратных метров в Комсомольске по проспекту Мира, 65, а также комплекс зданий и земельный участок в поселке Молодежный Комсомольского района на улицах Таежная и Садовая. В Хабаровске приватизация коснется нежилого помещения площадью 40 квадратных метров по улице Серышева, 31.

Продажа краевого имущества проходит регулярно. 9 июля 2020 года на аукционе за 2 миллиона 244 тысячи был продан автомобиль Mercedes Benz S600 с бронезащитой 2007 года выпуска.