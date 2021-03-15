С досуговых заведений полностью снимут ограничения в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае состоялось очередное заседание коронавирусного штаба. По его итогам было принято решение полностью снять ограничения с заполняемости зрительных залов.

- Теперь посещать зрелищные мероприятия можно при полном зале. Однако масочный режим все еще продолжает действовать на территории Хабаровского края, - рассказали в краевом минздраве. - Минкульт края сообщил о готовности заведений работать в этом режиме. Кроме того, из карантина готовятся выйти и социальные учреждения стационарного типа.

Михаил Дегтярев в своем официальном аккаунте в социальной сети Telegram сообщил о том, что документ о снятии антиковидных ограничений в части заполняемости зрительных залов он подпишет в ближайшее время.

Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе продолжает падать, вакцину получили уже больше 35 тысяч жителей региона. Но темпы вакцинации нужно ускорять. Вакцину периодически привозят в край.

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