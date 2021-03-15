«Россельхозбанк»: тренд на «зеленую» экономику стимулирует инвесторов покупать серебро и платину

Российские розничные инвесторы в качестве защитного капитала предпочитают покупать серебро: низкая точка входа, растущая цена и снижение ставки по вкладам делает металл привлекательным для долгосрочного инвестирования. При этом потенциалом обладает и платина, спрос на которую вместе с серебром будет расти из-за актуального в последнее время тренда на зеленую экономику.

«Россельхозбанк» проанализировал предпочтения клиентов по открытию банковских счетов в драгоценных металлах, а также покупке и продаже металлов в мобильном банке с момента запуска услуги: с октября 2020 года по февраль 2021 года.

Самым популярным металлом стало серебро, средняя сумма покупки которого составила 20 тысяч рублей. Всего за полгода работы в мобильном банке «Россельхозбанка» сумма операций клиентов по купле и продаже металлов на январь 2021 составила 265 393 рубля, число открытых счетов - шесть тысяч. Большее число обезличенных металлических счетов было открыто в ноябре 2020 года - 1,6 тысячи счетов.

Самым активным месяцем стал январь 2021 года: сумма операций клиентов банка по купле и продаже металлов в январе 2021 года с использованием мобильного банка составила 89 миллионов рублей: 61% от суммы всех операций физических лиц с банковскими счетами в драгоценных металлах.

- Тема инвестиций в драгметаллы традиционно интересна в период кризиса: в такие моменты инвесторы ищут «тихую гавань» вечных ценностей для сохранения своих капиталов. Кроме того, в периоды экономического спада регуляторы ведущих стран мира, как правило, начинают снижать ставки, а также вводить финансовые стимулы для возобновления экономического роста, причем это чаще всего включение печатного станка. Кризис 2020 года не стал исключением: с марта 2020 года цены на все драгметаллы ринулись вверх, когда страны начали закрывать границы и уходить на карантин одна за одной, - отмечает исполнительный директор департамента операций на финансовых рынках «Россельхозбанка» Сергей Щавелев.

Самым популярным стало серебро: объем сделок с металлом составил 56% от всех операций в мобильном банке, средняя сумма покупки серебра - 20 тысяч рублей.

На втором месте по сделкам в мобильном банке - золото (38% от всех операций), средняя сумма покупки - 78 тысяч рублей. Объемы продаж продажи платины составили 3,24%, средняя сумма покупки - 27 тысяч рублей, продажи палладия составили 2,32%, средняя сумма покупки - 51 тысяча рублей.

Как отмечают в «Россельхозбанке», рост числа открытых банковских счетов в драгоценных металлах в конце 2020 года и начале 2021 года объясняется интересом со стороны населения к альтернативным вкладам в финансовым инвестиционным продуктам. Возможность вложить деньги, не посещая отделение, - это также дополнительный стимул. В целом на фоне роста интереса к инвестированию популярность драгоценных металлов у физических лиц остается стабильной.

Востребованность серебра эксперты «Россельхозбанка» в первую очередь объясняют низкой точкой входа по сравнению с другими металлами, - порядка 67 рублей за грамм (стоимость платины начинается от 3110 рублей за грамм, золота - от 4250 рублей за грамм, палладия - от 6070 рублей за грамм). Вторым фактором роста спроса на серебро эксперты называют тренд на «зеленую» экономику.

- Инвестиции в палладий и платину пока остаются не такими популярными из-за того, что недостаточно понятны населению как инвестиционный инструмент, а также из-за высокой стоимости. В целом спрос на серебро и платину может продолжить рост, так как именно эти металлы, помимо классического защитного актива наряду с золотом, еще используются в зеленой энергетике: серебро - со стороны производителей электроники и солнечных панелей, платина - для топливных элементов и производства водорода посредством электролиза воды. С учетом этого мирового тренда, промышленный спрос на платину и серебро будет только увеличиваться. Данные металлы будут актуальны и после восстановления экономики, но только если инвесторы готовы мыслить стратегически, ведь переход на зеленую энергетику - дело ближайших 20-30 лет, - отмечает Сергей Щавелев.