После похода в гости комсомольчанка не досчиталась на карте 51 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре в отдел полиции обратилась женщина, у которой с карты пропала крупная сумма денег. Она рассказала, что накануне гостила у знакомого, они распивали спиртное, затем она отправила его в магазин за добавкой, дав свою карту. Мужчина по приходу карту отдал хозяйке, но наутро женщина не досчиталась на карте 51 тысячи рублей.

Полиция провела разыскные мероприятия и задержала ранее уже судимого за кражу местного жителя. С его слов, он после покупок в магазине снял с карты деньги и на следующий же день их потратил.

- Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Мужчину оставили под подпиской о невыезде.

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