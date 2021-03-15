Погода на 16 марта: в Хабаровский край придет очередной циклон Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровский край пришел очередной циклон. По всему региону сегодня пройдут снега, дожди и мокрые снега. В отдельных территориях районов могут быть ветреные порывы.

- В Хабаровске днем до +3 градусов, будет идти дождь и мокрый снег. Ветер до 14 метров в секунду. На юге Хабаровского края также мокрый снег, днем теплее, чем в столице, до +7 градусов. Ветер слабее, до 12 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В центральных районах региона мокрый снег, местами будет метель, гололедица. Температура днем может подниматься до +7 градусов. В некоторых районах порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Север края ждет небольшой снег, местами будет метель, воздух прогреется до +5 градусов максимум. Ветер местами сильный, до 20 метров в секунду.

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